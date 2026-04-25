انتهت كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (2)-(1) ساوثامبتون.. الفريق السماوي للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي.

الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتصر من لقاء تشيلسي ضد ليدز يونايتد في نهائي البطولة.

انتهت

ق 90+1: مدافع ساوثامبتون ينقذ مرماه على الخط من الهدف الثالث بعد تقدم الحارس عقب تسديدة من سافينيو.

ق 87: جووووووووول نيكو جونزاليس بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 84: تصدي رائع من جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية.

ق 82: جووووووووول دوكو بعد تسديدة ارتطمت في مدافع ساوثامبتون ثم سكنت الشباك.

ق 79: جوووووول فين عزاز بعد تسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق 71: خروج مرموش ودخول إيرلينج هالاند.

ق 60: مرموش يهدر فرصة محققة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى كثيرا.

استحواذ سلبي من مانشستر سيتي على الكرة دون خطورة على مرمى سواثامبتون.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 12: هدف من ساوثامبتون ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 11: مرموش يسدد كرة لكن مدافع ساوثامبتون يمنع مرورها.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل