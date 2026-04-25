تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي

تواجد بوكايو ساكا لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السابعة والنصف مساءً.

ويبدأ كاي هافيرتز اللقاء أساسيا في الهجوم بدلا من فيكتور جيوكيريس.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: نوني مادويكي – كاي هافيرتز – إيبريتشي إيزي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.