تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

تواجد بوكايو ساكا لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السابعة والنصف مساءً.

ويبدأ كاي هافيرتز اللقاء أساسيا في الهجوم بدلا من فيكتور جيوكيريس.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: نوني مادويكي – كاي هافيرتز – إيبريتشي إيزي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي تشكيل أرسنال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
/articles/527949/تشكيل-أرسنال-ساكا-على-مقاعد-البدلاء-أمام-نيوكاسل-وهافيرتز-أساسي