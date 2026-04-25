تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام ماتشيدا في نهائي أبطال آسيا

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم أهلي جدة في مواجهة ماتشيدا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب أهلي جدة أمام ماتشيدا بعد قليل ضمن نهائي المسابقة.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: زكريا هوساوي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - ريان حامد

الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميو - فالنتين أتانجانا

الهجوم: جالينو - إيفان توني - رياض محرز.

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة

فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

أهلي جدة دوري أبطال آسيا للنخبة ماتشيدا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
/articles/527948/تشكيل-أهلي-جدة-محرز-وتوني-يقودان-الهجوم-أمام-ماتشيدا-في-نهائي-أبطال-آسيا