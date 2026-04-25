تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام ماتشيدا في نهائي أبطال آسيا
السبت، 25 أبريل 2026 - 18:28
كتب : FilGoal
يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم أهلي جدة في مواجهة ماتشيدا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويلعب أهلي جدة أمام ماتشيدا بعد قليل ضمن نهائي المسابقة.
وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: زكريا هوساوي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - ريان حامد
الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميو - فالنتين أتانجانا
الهجوم: جالينو - إيفان توني - رياض محرز.
وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة
فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.
نرشح لكم
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي "القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى