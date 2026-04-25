تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام ساوثامبتون في كأس إنجلترا

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش ولقب كأس الرابطة الإنجليزية

عاد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لتشكيل فريقه الأساسي أمام ساوثامبتون.

ويواجه مانشستر سيتي خصمه ساوثامبتون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبدأ مرموش المباراة أساسيا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء 3 مباريات متتالية أمام تشيلسي وأرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتعود المباراة الأخيرة التي شارك فيها مرموش بشكل أساسي أمام وست هام في الجولة 30 من بريميرليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتيوس نونيس – جون ستونز – ناثان أكي – ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش – تيجاني رايندرز

الهجوم: ريان شرقي – عمر مرموش – فيل فودين

الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتصر من لقاء تشيلسي ضد ليدز يونايتد في نهائي البطولة.

مانشستر سيتي ساوثامبتون عمر مرموش
