إصابة صلاح وخروجه أمام كريستال بالاس

خرج محمد صلاح نجم ليفربول من أرض الملعب بسبب الإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد فريق كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية في العضلة الخلفية دون التحام في الدقيقة 57.

وسقط صلاح أرضا وخرج من الملعب وعوضه جيريمي فريمبونج في الدقيقة التالية، وسط تصفيق ودعم الحاضرين.

وسبق أن غاب صلاح عن مباراة واحدة هذا الموسم بسبب الإصابة أمام برايتون في الجولة 31.

صلاح صاحب الـ 33 عاما خاض هذا الموسم 38 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

وتتبقى 4 مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وسبق أن أعلن صلاح أن الموسم الحالي هو الأخير له بقميص الريدز بعد 9 مواسم قضاها مع ليفربول.