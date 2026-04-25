إصابة صلاح وخروجه أمام كريستال بالاس

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سوبوسلاي

خرج محمد صلاح نجم ليفربول من أرض الملعب بسبب الإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد فريق كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية في العضلة الخلفية دون التحام في الدقيقة 57.

وسقط صلاح أرضا وخرج من الملعب وعوضه جيريمي فريمبونج في الدقيقة التالية، وسط تصفيق ودعم الحاضرين.

وسبق أن غاب صلاح عن مباراة واحدة هذا الموسم بسبب الإصابة أمام برايتون في الجولة 31.

صلاح صاحب الـ 33 عاما خاض هذا الموسم 38 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

وتتبقى 4 مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وسبق أن أعلن صلاح أن الموسم الحالي هو الأخير له بقميص الريدز بعد 9 مواسم قضاها مع ليفربول.

نرشح لكم
ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي بعد 4 شهور.. إيزاك يكسر صيامه التهديفي أمام كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بالاس.. فوز الريدز كسر سلسلة الهزائم.. فولام يقترب من المقاعد الأوروبية بهدف وحيد أمام أستون فيلا تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط مؤتمر هاو: فولتماده وويسا لا يشاركان بسبب مستوى مهاجمينا
كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي أبطال آسيا - أهلي جدة (0)-(0) ماتشيدا.. هدف مبكر يضيع 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) ساوثامبتون.. انطلاق المباراة ومرموش أساسي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 30 دقيقة بعد التأخر بثلاثية.. بايرن ميونيخ يسقط ماينز خلال مباراة مثيرة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام ماتشيدا في نهائي أبطال آسيا 58 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام ساوثامبتون في كأس إنجلترا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
