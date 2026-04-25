عبد الناصر محمد يزور قطة بعد إصابته في مباراة الزمالك

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:13

كتب : FilGoal

الزمالك - عبد الناصر محمد

زار عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك نظيره أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز في المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريقين.

وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق إجراء جراحة ناجحة قطة بعد إصابته بكسر في الأنف خلال لقاء الزمالك.

وخسر بيراميدز من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.

وتعرض قطة للإصابة في الأنف بعد اصطدام مع زميله فيستون ماييلي في الشوط الثاني وعوضه يوسف إبراهيم "أوباما".

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز نجاح العملية الجراحية والتي شملت إصلاح وتثبيت كسر في الأنف، وسيبقى في المستشفى تحت الملاحظة لحين خروجه.

وأوضح المنيري على أن قطة سيبدأ بعد أسبوع من الآن النزول تدريجيا إلى الملعب دون التحامات قوية، حيث سيرتدي واقي للوجه لحمايته، ويعود تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات حينما يكون جاهزا تماما.

وبذلك سيغيب لاعب وسط بيراميدز عن لقاء الأهلي المقبل لينضم لغيابات الفريق، بعد تعرض أسامة جلال للإصابة ضد الزمالك وإيقاف أحمد سامي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

صاحب الـ 23 عاما خاض هذا الموسم مع بيراميدز 36 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 2.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل 27 أبريل في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 49 نقطة ابتعد بها في الصدارة فيما توقف رصيد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبالتساوي مع الأهلي.

