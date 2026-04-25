أهلي جدة يصدر بيانا بشأن تذاكر نهائي أبطال آسيا للنخبة

أصدر نادي أهلي جدة السعودي بيانا بشأن تذاكر مباراة ماتشيدا زيليفا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب أهلي جدة ضد ماتشيدا مساء السبت ضمن نهائي البطولة القارية.

وقال الأهلي في بيان:

"تود شركة النادي الأهلي التأكيد لجماهيرها الغالية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول توفر تذاكر مجانية توزّع في محيط ملعب الإنماء، كما تؤكد أن تذاكر المباراة قد نفذت بالكامل، وأن الدخول يقتصر حصراً على حاملي التذاكر"

"نأمل من الجميع عدم التوجه إلى الملعب دون تذكرة مسبقة تجنبا للازدحام، وحفاظا على سلامة الجميع".

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة

فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكاس القطرية.