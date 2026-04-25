بسيناريو خيالي.. فريق يتأهل للدرجة الرابعة الإنجليزية بعد احتفال جماهير الخصم في الملعب

السبت، 25 أبريل 2026 - 17:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

احتفالات يورك سيتي بالتأهل

تأهل فريق يورك سيتي لدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بسيناريو خيالي بالجولة الأخيرة من دوري الدرجة الخامسة.

قبل الجولة الأخيرة كان يورك سيتي يحتل صدارة الدوري برصيد 107 نقطة، بينما احتل روشديل المركز الثاني برصيد 105 نقطة.

روشديل كان بحاجة للفوز للحصول على مقعد التأهل المباشر لدوري الدرجة الرابعة، بينما كان التعادل يكفي يورك.

أخبار متعلقة:
ويتأهل فريق واحد فقط بشكل مباشر من دوري الدرجة الخامسة إلى الرابعة، بينما يلعب أصحاب باقي المراكز حتى السابع في ملحق.

المباراة أقيمت على ملعب روشديل ولم يشهد أي أهداف رغم محاولات روشديل حتى الدقائق الأخيرة.

وبالدقيقة 95 سجل روشديل هدفا عن طريق ديسيروففوي برأسية بعد عرضية من إيان هيندرسون.

هدفا كان كفيلا بتأهل الفريق وقبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت بدلا من الضائع.

بعد الهدف دخل أعدادا من جماهير روشديل للاحتفال بالهدف والتأهل شبه المحسوم وتوقفت المباراة لمدة 7 دقائق لمحاولة إرجاع الجماهير لمقاعدهم.

وعقب عودة الجماهير استأنفت المباراة وفي الهجمة التالية تمكن يورك سيتي من إدراك التعادل عن طريق جوش ستونز عن بالدقيقة 113 بصعوبة رغم محاولة دفاع روشديل إنقاذ الكرة من على الخط.

وعقب الهدف أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، ليتحول المشهد وتدخل جماهير يورك للاحتفال تلك المرة بالتأهل الرسمي.

وتأهل يورك سيتي لدوري الدرجة الرابعة للمرة الأولى منذ موسم 2015/2016.

يورك سيتي دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527938/بسيناريو-خيالي-فريق-يتأهل-للدرجة-الرابعة-الإنجليزية-بعد-احتفال-جماهير-الخصم-في-الملعب