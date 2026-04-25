انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بالاس.. فوز الريدز
السبت، 25 أبريل 2026 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
انتهت
ق 90+6: جووول صاورخي من فيرتز
ق 72: إصابة الحارس وبالاس يستغل ابتعاده عن المرمى ويسجل هدف التقليص
ق 57: مشاركة فريمبونج بدلا من صلاح
ق 56: إصابة صلاح
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جووووووول الثاااااااني روبرتسون يسجل من مرتدة سريعة
ق 35: جووووول إيزاك يسجل بتسديدة من داخل الـ 18
ق 26: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بداعي عدم وجود خطأ
ق 23: ضربة جزاء لصلاح
بداية اللقاء
ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي بعد 4 شهور.. إيزاك يكسر صيامه التهديفي أمام كريستال بالاس إصابة صلاح وخروجه أمام كريستال بالاس كسر سلسلة الهزائم.. فولام يقترب من المقاعد الأوروبية بهدف وحيد أمام أستون فيلا تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط مؤتمر هاو: فولتماده وويسا لا يشاركان بسبب مستوى مهاجمينا