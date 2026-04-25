انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بالاس.. فوز الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+6: جووول صاورخي من فيرتز

ق 72: إصابة الحارس وبالاس يستغل ابتعاده عن المرمى ويسجل هدف التقليص

ق 57: مشاركة فريمبونج بدلا من صلاح

ق 56: إصابة صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووووووول الثاااااااني روبرتسون يسجل من مرتدة سريعة

ق 35: جووووول إيزاك يسجل بتسديدة من داخل الـ 18

ق 26: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بداعي عدم وجود خطأ

ق 23: ضربة جزاء لصلاح

بداية اللقاء