كسر سلسلة الهزائم.. فولام يقترب من المقاعد الأوروبية بهدف وحيد أمام أستون فيلا

السبت، 25 أبريل 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

ريان سينسينون - فولام

تلقى أستون فيلا خسارة جديدة أمام فولام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0.

سجل ريان سيسينيون هدف اللقاء الوحيد.

وأصبح المركز الرابع الذي يحتله الفيلانز مهددا بعد الخسارة في اللقاء وتوقف رصيده عند 58 نقطة.

أخبار متعلقة:
كما فرط في فرصة الانفراد بالمركز الثالث ولو بشكل مؤقت على حساب مانشستر يونايتد.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل وفي حال فوزه سيتساوى الفريقان في النقاط وسيتفوق الريدز بفضل فارق الأهداف.

في المقابل عاد فولام لتحقيق الانتصارات ورفع رصيده لـ 48 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر.

ويبتعد فولام عن المركز السابع بنقطة واحدة وهو أحد المراكز المؤهلة للمسابقة الأوروبية.

وكسر فولام سلسلة هزائمه الـ 6 المتتالية ضد أستون فيلا واستطاع حصد الـ 3 نقاط.

هدف اللقاء جاء في الدقيقة 43 من متابعة سينسينيون لرأسية ساسا لوكيتش التي تصدى لها الحارس إيميليانو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدفا لتيموتي كاستني ظهير فولام.

ويحل فولام الأسبوع المقبل ضيفا على أرسنال وصيف ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما يستضيف أستون فيلا فريق توتنام الساعي للهروب من مراكز الهبوط.

فولام أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527935/كسر-سلسلة-الهزائم-فولام-يقترب-من-المقاعد-الأوروبية-بهدف-وحيد-أمام-أستون-فيلا