تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلتقي برشلونة مع خيتافي على ملعب كوليسيوم بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد روني بردغجي لتعويض غياب لامين يامال المصاب.

كما يلعب روبرت ليفاندوفسكي بشكل أساسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري - جافي - داني أوملو.

الهجوم: روني بردغجي - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.