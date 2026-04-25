تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي

السبت، 25 أبريل 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلتقي برشلونة مع خيتافي على ملعب كوليسيوم بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد روني بردغجي لتعويض غياب لامين يامال المصاب.

سكاي: برشلونة يسعى لضم موهبة كلوب بروج قائمة برشلونة - غياب يامال وجاهزية كانسيلو لمواجهة خيتافي "نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو

كما يلعب روبرت ليفاندوفسكي بشكل أساسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري - جافي - داني أوملو.

الهجوم: روني بردغجي - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. خطيرة من الضيوف كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال سكاي: برشلونة يسعى لضم موهبة كلوب بروج أربيلوا: نشعر بخيبة أمل بسب أخطاء التحكيم.. ولا أعلم شيء عن حالة مبابي هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي انتهت الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد.. تعادل ثمين لأصحاب الأرض تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني
أهلي جدة يصدر بيانا بشأن تذاكر نهائي أبطال آسيا للنخبة 3 دقيقة | آسيا
خبر في الجول - جلسة منتظرة بين سيراميكا كليوباترا وسعد سمير لتجديد التعاقد 36 دقيقة | الدوري المصري
بسيناريو خيالي.. فريق يتأهل للدرجة الرابعة الإنجليزية بعد احتفال جماهير الخصم في الملعب 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. خطيرة من الضيوف 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) بالاس.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر سلسلة الهزائم.. فولام يقترب من المقاعد الأوروبية بهدف وحيد أمام أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
