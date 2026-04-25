تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس
السبت، 25 أبريل 2026 - 15:51
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي ليفربول مع كريستال بالاس على ملعب أنفيلد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح وألكسندر إيزاك بجانب كودي جاكبو في الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: فريدي وودمان.
الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.
الوسط: كورتس جونس - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.
الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
