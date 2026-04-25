كرة طائرة – الثالث تواليا.. الأهلي ينتصر على سبورتس الأوغندي في بطولة إفريقيا

السبت، 25 أبريل 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

حقق الأهلي ثالث انتصاراته في مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بالفوز على سبورتس الأوغندي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-21 للأهلي، وتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-10.

وفي الثالث حسم الأهلي اللقاء بنتيجة 25-22.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على الكاميرون الرياضي الكاميروني بنتيجة 3-0، وعلى بنك العدالة الكيني بنفس النتيجة.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كل من: الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

