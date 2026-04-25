سكاي: برشلونة يسعى لضم موهبة كلوب بروج

السبت، 25 أبريل 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

جيسي بيسيو لاعب كلوب بروج

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن رغبة برشلونة في التعاقد مع جيسي بيسيو جناح كلوب بروج.

بيسيوس البالغ من العمر 18 عاما يلعب بمركز الجناح الأيسر.

وفقا لسكاي فإن المفاوضات جاريا لإمكانية اتمام الصفقة.

وأشار بليتبنرج إلى أن اللاعب منفتح على الانضمام لبرشلونة.

وينتهي عقد بيسيوس مع بروج بنهاية الموسم المقبل.

ويلعب بيسيو مع بروج بعد تصعيده من فريق الشباب بالنادي في عام 2023.

وشارك بيسيو في 15 مباراة مع الفريق الأول لبروج منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحمل اللاعب الجنسيتين البلجيكية والغانية ولكنه مثل منتخبات شباب بلجيكا خلال الفترات الماضية.

