لا جازيتا ديلو سبورت: سورلوث وافق على الانتقال لميلان

السبت، 25 أبريل 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبور الإيطالية عن موافقة ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد على الانضمام لميلان.

وفقا للصحيفة فإن ميلان قد بدأ بالفعل الحديث مع سورلوث الذي أبدى موافقته على اللعب بالفريق خلال الموسم المقبل.

ويفكر سورلوث في الخروج من أتلتيكو مدريد للحصول على مركز أساسي، في ظل مشاركته كبديل معظم الوقت مع الروخيبلانكوس.

أخبار متعلقة:
ولا ينوي ميلان دفع مبلغ كبير في اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ 31 بنهاية العام الجاري.

وقد يكون عرض ميلان الأول مقابل 20 مليون يورو.

ويفضل ميلان التفاوض مع أتلتيكو مدريد وإنهاء الصفقة قبل كأس العالم، تحسبا لزيادة الأندية المهتمة بضمه إذا تألق خلال البطولة.

ويضع ميلان عدة خيارات أخرى غي حال عدم التعاقد مع سورلوث لتدعيم الهجوم ومنها نيكولاس جاكسون ودوسان فلاهوفيتش.

وانضم سورلوث إلى أتلتيكو مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فياريال.

وشارك سورلوث خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

أتلتيكو مدريد ميلان ألكسندر سورلوث
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527929/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-سورلوث-وافق-على-الانتقال-لميلان