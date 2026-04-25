وصل للهدف الـ 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي

قاد كيفن دي بروين فريقه نابولي للفوز على منافسه كريمونيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت ماكتوميناي ودي بروين وأليسون سانتوس وفيليبو تيراتشانو (بالخطأ في مرماه) أهداف نابولي.

وأهدر ماكتوميناي ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83 بعد التقدم بأربعة أهداف.

ووصل دي بروين لهدفه الـ 100 في الدوريات الـ 5 الكبرى، ولا يوجد لاعب وسط ملعب سجل أكثر منه منذ ظهوره الأول في موسم 2012-2013 إلا ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند السابق الذي تمكن من إحراز 120 هدفا.

وللمرة الأولى يسجل اللاعب البلجيكي منذ مباراة إنتر في الدور الأول عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء وأصيب على إثرها وتم استبداله.

ولعب دي بروين منذ عودته من الإصابة 6 مباريات ولم يسجل فيهم.

وصنع دي بروين هدفا، وتعد هذه التمريرة الحاسمة هي الأولى له خلال بطولة الدوري الإيطالي بعدما لعب قبلها 14 مباراة.

وعاد نابولي للانتصارات مرة أخرى بعد التعادل مع بارما ثم الخسارة من لاتسيو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البارتينوبي للنقطة 69 في وصافة جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 28 في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط، وبالتساوي مع ليتشي الذي يحتل المركز الـ 17 والمستمر في دوري الدرجة الأولى.

وصف المباراة

افتتح ماكتوميناي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من دي بروين.

وفي الدقيقة 45 سدد راسموس هويلوند كرة قوية ارتطمت في تيراتشانو ثم سكنت الشباك.

وأضاف دي بروين ثالث الأهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما استخلص الكرة من مدافع كريمونيزي من داخل منطقة الجزاء.

ومرر فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي الكرة لأليسون سناتوس الذي انطلق من قبل منتصف الملعب حتى وصل على حدود منطقة جزاء كريمونيزي وسدد كرة أرضية سكنت الشباك ليحتسب تمريرة حاسمة لحارس نابولي.

وفي الدقيقة 83 نفذ ماكتوميناي ركلة جزاء تصدى لها إيميل أوديرو حارس مرمى كريمونيزي.

وحصل نابولي على نقاط المباراة كاملة بعد تألق من رجال أنطونيو كونتي.