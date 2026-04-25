وصل للهدف الـ 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي

السبت، 25 أبريل 2026 - 01:01

كتب : محمد رؤوف

كيفن دي بروين - نابولي

قاد كيفن دي بروين فريقه نابولي للفوز على منافسه كريمونيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت ماكتوميناي ودي بروين وأليسون سانتوس وفيليبو تيراتشانو (بالخطأ في مرماه) أهداف نابولي.

وأهدر ماكتوميناي ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83 بعد التقدم بأربعة أهداف.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف العقوبة المالية على لوكاكو بعد تغيبه عن نابولي تقرير: لوكاكو يقترب من العودة إلى نابولي بعد أزمة الغياب احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا رئيس نابولي: رحيل كونتي سيكون بمثابة قتله لطفله

ووصل دي بروين لهدفه الـ 100 في الدوريات الـ 5 الكبرى، ولا يوجد لاعب وسط ملعب سجل أكثر منه منذ ظهوره الأول في موسم 2012-2013 إلا ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند السابق الذي تمكن من إحراز 120 هدفا.

وللمرة الأولى يسجل اللاعب البلجيكي منذ مباراة إنتر في الدور الأول عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء وأصيب على إثرها وتم استبداله.

ولعب دي بروين منذ عودته من الإصابة 6 مباريات ولم يسجل فيهم.

وصنع دي بروين هدفا، وتعد هذه التمريرة الحاسمة هي الأولى له خلال بطولة الدوري الإيطالي بعدما لعب قبلها 14 مباراة.

وعاد نابولي للانتصارات مرة أخرى بعد التعادل مع بارما ثم الخسارة من لاتسيو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البارتينوبي للنقطة 69 في وصافة جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 28 في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط، وبالتساوي مع ليتشي الذي يحتل المركز الـ 17 والمستمر في دوري الدرجة الأولى.

وصف المباراة

افتتح ماكتوميناي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من دي بروين.

وفي الدقيقة 45 سدد راسموس هويلوند كرة قوية ارتطمت في تيراتشانو ثم سكنت الشباك.

وأضاف دي بروين ثالث الأهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما استخلص الكرة من مدافع كريمونيزي من داخل منطقة الجزاء.

ومرر فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي الكرة لأليسون سناتوس الذي انطلق من قبل منتصف الملعب حتى وصل على حدود منطقة جزاء كريمونيزي وسدد كرة أرضية سكنت الشباك ليحتسب تمريرة حاسمة لحارس نابولي.

وفي الدقيقة 83 نفذ ماكتوميناي ركلة جزاء تصدى لها إيميل أوديرو حارس مرمى كريمونيزي.

وحصل نابولي على نقاط المباراة كاملة بعد تألق من رجال أنطونيو كونتي.

الدوري الإيطالي نابولي كيفن دي بروين كريمونيزي
نرشح لكم
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 26 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527924/وصل-للهدف-الـ-100-دي-بروين-يقود-نابولي-للفوز-على-كريمونيزي