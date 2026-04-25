نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط

السبت، 25 أبريل 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

نوتنجهام فورست

حقق نوتنجهام فورست انتصارا كبيرا أمام سندرلاند بنتيجة 5-0 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف نوتنجهام فورست كل من: تراي هيوم بالخطأ في مرماه، وكريس وود، ومورجان جيبس وايت، وإيجور خيسوس، وإليوت إنديرسون.

ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 39 في المركز السادس عشر وتجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 46 في المركز الحادي عشر.

افتتح تراي هيوم التسجيل أولا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 17 بعد رأسيه من إيجور اصطدمت به وسكنت شباك سندرلاند.

وعزز المهاجم النيوزيلندي كريس وود تقدم نوتنجهام بالهدف الثاني بعد مرور 31 دقيقة.

وأحرز مورجان جيبس وايت الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من الهدف الثاني بصناعة من إيجور جيسوس.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ8 دقائق سجل إيجور الهدف الرابع لنوتنجهام فورست بتسديدة على يسار حارس المرمى بعدما اصطدمت الكرة في دفاع سندرلاند وعادت له فسددها في الشباك.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح سندرلاند في الدقيقة 63 لوجود تسلل.

واختتم خماسية نوتنجهام فورست إليوت إندرسون في الثواني الأخيرة من المباراة.

ليبتعد نوتنجهام فورست بفارق 8 نقاط مؤقتا عن أول الهابطين للشامبيون شيب توتنام ويزيد من حظوظه في البقاء بالدوري الموسم المقبل.

سندرلاند الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
