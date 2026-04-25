اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث

كشف الزمالك عن الطاقم الثالث الخاص بفريق كرة القدم معلنا توافره بالمتجر الرسمي للنادي.

وجاء تصميم الطاقم الثالث لفريق الزمالك باللون التركواز.

ويتكون الزي الأساسي لفريق الزمالك من اللون الأبيض مع وجود خطين باللون الأحمر، في حين أن الزي البديل باللون الكحلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.

ويأتي إنبي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الجولة الثالثة، وكذلك تعادل إنبي أمام المصري بهدفين لكل فريق.

وحقق إنبي الفوز على حساب الزمالك بهدف نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.