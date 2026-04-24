منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يفوز على شباب أوراس باتنة ويتأهل لنهائي كأس الجزائر

فاز اتحاد العاصمة على منافسه شباب أوراس باتنة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الجزائر.

وسجل محمد بودربالة (2) وإيمي إيتان تيندينج أهداف اتحاد العاصمة، بينما أحرز طارق محمد غطوط هدف شباب أوراس باتنة.

وأصيب إيمي تيندينج وتم استبداله في الدقيقة 31.

وتوجه الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وافتتح إيمي تيندينج النتيجة في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل غطوط في الدقيقة 41.

وتقدم بودربالة الهدف الثاني في الدقيقة 99 ثم الثالث وقتل آمال منافسه في الدقيقة 120.

وينتظر اتحاد العاصمة الفائز من شباب بلوزداد واتحاد قسنطيني لمواجهته في النهائي.

ويعد اتحاد العاصمة هو منافس الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن اتحاد العاصمة من التأهل إلى النهائي.

ووصل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وبلغ الزمالك النهائي مرتين في وقت سابق في 2019 و2023 أمام نفس المنافس نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالبطولة في المرتين.

موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب في الجزائر.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.