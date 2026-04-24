بقيادة جوميز.. الفتح يعبر الخليج ويوقف نزيف النقاط بالدوري السعودي

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

أوقف نادي الفتح بقيادة جوزيه جوميز، نزيف النقاط بالدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الفتح على الخليج بهدف دون رد ضمن 29 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل سعد باعطية هدف المباراة الوحيد لنادي الفتح في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

واستعاد الفتح، بهذا الانتصار، توازنه بعد ثلاث خسائر متتالية، ورفع رصيده إلى 31 نقطةً في المركز الـ 13.

في المقابل، تلقى الخليج خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي تولى المهمة خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

وتوقف رصيد الخليج عند 31 نقطةً في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

