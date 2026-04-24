هدفان وبطاقة حمراء.. مودرن يعقد مهمة الإسماعيلي ويقربه من الهبوط

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت

عقد مودرن سبورت مهمة الإسماعيلي في البقاء بالدوري الممتاز بعدما فاز عليه بهدفين.

وفاز مودرن سبورت على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

وسجل محمد عمار بالخطأ في مرماه هدف مودرن الأول، فيما أضاف الكاميروني أرنولد إيبا الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت للنقطة 30 في المركز الثالث بمجموعة تحديد الهبوط.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 14 نقطة في المركز 14 (الأخير).

وتهبط 4 فرق من مجموعة الـ14 فريق إلى من منافسات دوري المحترفين.

ويفصل الإسماعيلي عن المقاولون أول الفرق المتواجدة في مراكز البقاء بالدوري 13 نقطة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وصف المباراة

بدأ مودرن سبورت المباراة بضغط هجومي على مرمى الإسماعيلي بحثا عن التسجيل مبكرا.

ومن كرة عرضية سجل محمد عمار مدافع الإسماعيلي هدف التقدم لمودرن سبورت بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 14.

وأهدر محمد خطاري فرصة تسجيل الهدف التعادل للإسماعيلي بعد تدخل مصطفى مخلوف حارس مودرن سبورت.

ونال الفلسطيني خالد النبريصي البطاقة الحمراء من جانب أمين عمر حكم المباراة بعد تدخل قوي في الدقيقة 57.

وأضاع نادر فرج فرصة جديدة للدراويش عند الدقيقة 84.

واستغل أرنولد إيبا خطأ دفاع الإسماعيلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

