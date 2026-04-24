كرة طائرة - بتروجت يحقق انتصاره الأول في بطولة إفريقيا

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

بتروجت ضد نيمو ستارز - كرة طائرة

حقق نادي بتروجت انتصاره الأول في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة المقامة في رواندا.

وتستضيف رواندا البطولة خلال الفترة من 24 إبريل حتى 4 مايو بعد الفوز على رينوز الزيمبابوي بثلاث أشواط دون رد.

وانتهى الشوط الأول بفوز بتروجت بنتيجة 25-19، وفاز بتروجت في الشوط الثاني بنتيجة 25-1.

وحسم بتروجت الشوط الثالث بنتيجة 25-14 ليحقق بتروجت الفوز الأول في البطولة بعد خسارة الفريق في مباراته الأولى أمام نيمو الأوغندي.

وتضم مجموعة بتروجت كل من: رينوز الزيمبابوي ـ الجيش الرواندي - نيمو الأوغندي - الجمارك النيجيري - ليتو الكاميروني.

فيما تضم مجموعة الأهلي كل من سبورت إس الأوغندي وكاميرون سبورتس الكاميروني وإنجيس الإيفواري والبنك الكيني وكيبلر الرواندي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

