جاسبريني: لم أصنع مشكلة مع رانييري ولكن

شدد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما على أنه لم يصنع أي مشكلة مع كلاوديو رانييري مستشار النادي السابق.

ويستعد روما لمواجهة منافسه بولونيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك نقطتان أريد توضيحهما، الأولى وهي الثقة التي لم تغب أبدا من جانب النادي، منذ اليوم الأول وأنا أشعر بالدعم، الثانية وهي أن روما يأتي أولا".

وأضاف "أشعر بالأسف لرحيل رانييري، لم أشعر يوما أنني أعيش في هذه الحالة الصعبة جدا، الخبر فاجأني وشعرت بخيبة أمل، لم أفعل شيئا بشأن هذا الأمر، وضعي مع رانييري؟ أنا لم أصنعه".

وأتم "أنا فقط أركز على كرة القدم، تم جري إلى هذه الحالة".

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة بالتساوي مع كومو الخامس.

بينما يأتي بولونيا في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

ماذا حدث؟

أعلن روما في وقت سابق انتهاء علاقته مع كلاوديو رانييري الذي كان يعمل مستشارا للنادي.

وكشف روما في بيان رسمي اليوم "يود النادي أن يشكر كلاوديو على مساهمته الكبيرة في روما، لقد قاد الفريق خلال فترة صعبة للغاية، وسنظل ممتنين لجهوده".

وأكمل روما "بالنظر إلى المستقبل، فإن وجهتنا واضحة. النادي يسير بقيادة قوية ورؤية واضحة، وسيظل دائماً في المقدمة".

وأتم بيان ذئاب العاصمة الإيطالية "لدينا ثقة كاملة في المسار الذي ينتظرنا تحت الإشراف الفني لجيان بييرو جاسبيريني، بهدف مشترك هو النمو والتحسين وتحقيق نتائج جديرة بتاريخنا."

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد حدة الخلاف بين رانييري وجاسبيريني مدرب الفريق، ووصلت إلى حد تجاهل بعضهما في المران

رانييري صرح قبل مباراة روما وبيزا "عندما كنا نريد تعيين مدربا للفريق، ذكرت 5 أو 6 مدربين، هناك 3 مدربين رفضوا تدريب روما، والنادي اختار جاسبريني، تحدثت معه لأنني أعرفه جيدا، اخترناه بسبب ما حققه مع أتالانتا".

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن رانييري غاضب من تلك التصريحات.