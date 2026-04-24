الهدف رقم 20.. محمد عمار يسجل بالخطأ في شباك الإسماعيلي لصالح مودرن

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 21:01

كتب : عبد الرحمن شريف

محمد عمار - الزمالك والإسماعيلي

سجل محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدفا عكسيا في مرمى فريقه في المباراة التي تقام بين الدراويش ومودرن سبورت في الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في لقاء بدأ في الثامنة مساءً.

وجاء الهدف برأسية من قائد الإسماعيلي سكنت الشباك في الدقيقة 15 لتكتب تقدم الضيوف بالهدف الأول في اللقاء.

وسجل عمار الهدف العكسي رقم 20 في المسابقة خلال الموسم الجاري.

يعد عمار ثاني لاعب من صفوف الإسماعيلي يسجل هدفا في مرماه هذا الموسم، بعد زميله حسن منصور، والذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه بمباراة الإسماعيلي أمام وادي دجلة.

وبذلك تضاعف عدد الأهداف العكسية المسجلة هذا الموسم عما سُجل الموسم الماضي.

وإليكم عدد الأهداف العكسية في الدوري المصري في المواسم الأخيرة

موسم 2025-26: 20 هدفا حتى الآن

موسم 2024-25: 11 هدفا

موسم 2023-24: 22 هدفا

موسم 2022-23: 27 هدفا

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت العاشر برصيد 24 نقطة.

الإسماعيلي محمد عمار
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527909/الهدف-رقم-20-محمد-عمار-يسجل-بالخطأ-في-شباك-الإسماعيلي-لصالح-مودرن