الجونة يعقد مهمة فاركو.. والبنك الأهلي يفوز على زد بثنائية

عقد نادي الجونة مهمة فاركو في مهمة البقاء بالدوري الممتاز.

وفاز الجونة على فاركو بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

وسجل محمد عماد هدف المباراة الوحيد لنادي الجونة في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد ياسين الملاح لاعب فاركو عند الدقيقة 45 وقبل نهاية صافرة الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن وادي دجلة متصدر مجموعة تحديد الهابطين المكونة من 14 فريق.

فيما توقف رصيد فاركو عند 20 نقطة في المركز 12 (أحد مراكز الهبوط).

ويهبط 4 فرق من مجموعة الـ14 فريق إلى منافسات دوري المحترفين.

البنك الأهلي × زد

وفي مباراة أخرى حقق نادي البنك الأهلي انتصارا ثمينا على زد.

وفاز البنك الأهلي على زد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

وسجل أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل هدفي البنك الأهلي.

فيما أحرز أحمد طارق مدافع نادي زد هدف فريقه الوحيد.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث متفوقا على زد بفارق الأهداف.

فيما يتصدر وادي دجلة ترتيب مجموعة تحديد الهابطين المكونة من 14 فريق برصيد 38 نقطة.