تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي

عاد الشاب تياجو بيتارش إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء المباراتين السابقتين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب لا كارتوخا.

وأعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بيتيس في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ترينت ألكساندر أرنولد.

الوسط: جود بيلنجهام - فيدريكو فالفيردي - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

فيما يقع الفريق الأندلسي بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.