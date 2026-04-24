مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات خطيطة تحضيرا لبيراميدز

واصل فريق الأهلي استعداده لمباراة بيراميدز ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الإثنين ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري. (مجموعة تحديد البطل)

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل المران على تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وابتعد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما بقي بيراميدز ثانيا بـ 44 نقطة، نفس رصيد الأهلي الذي يحل ثالثا بفارق الأهداف.

ويلتقي في الجولة المقبلة الزمالك أمام إنبي، فيما يصطدم بيراميدز والأهلي في قمة الجولة الرابعة.