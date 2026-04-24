تشكيل الإسماعيلي - النبريصي يقود الهجوم أمام مودرن سبورت

يقود خالد النبريصي هجوم الإسماعيلي في مواجهة مودرن سبورت بالدوري.

ويلعب الإسماعيلي أمام مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: إبراهيم النجعاوي - عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد خطاري – محمد حسن – محمد عبد السميع

خط الهجوم: نادر فرج – خالد النبريصي - أنور عبد السلام.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة أمام الجونة اليوم الأحد الماضي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.

وواصل الإسماعيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.