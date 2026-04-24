تشكيل الإسماعيلي - النبريصي يقود الهجوم أمام مودرن سبورت
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 19:47
كتب : FilGoal
يقود خالد النبريصي هجوم الإسماعيلي في مواجهة مودرن سبورت بالدوري.
ويلعب الإسماعيلي أمام مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري (مجموعة تحديد الهابطين).
وجاء تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: عبد الله جمال
خط الدفاع: إبراهيم النجعاوي - عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى
خط الوسط: محمد خطاري – محمد حسن – محمد عبد السميع
خط الهجوم: نادر فرج – خالد النبريصي - أنور عبد السلام.
وتلقى الإسماعيلي هزيمة أمام الجونة اليوم الأحد الماضي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.
وواصل الإسماعيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.
نرشح لكم
اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث إثارة الـ +90.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على طلائع الجيش في صراع الهبوط الـ76 هذا الموسم.. طرد النبريص مهاجم الإسماعيلي أمام مودرن سبورت هدفان وبطاقة حمراء.. مودرن يعقد مهمة الإسماعيلي ويقربه من الهبوط الهدف رقم 20.. محمد عمار يسجل بالخطأ في شباك الإسماعيلي لصالح مودرن الجونة يعقد مهمة فاركو.. والبنك الأهلي يفوز على زد بثنائية مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات خطيطة تحضيرا لبيراميدز انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(2) مودرن سبورت.. 3 نقاط ثمينة