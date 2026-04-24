قائمة برشلونة - غياب يامال وجاهزية كانسيلو لمواجهة خيتافي

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي غدا السبت في تمام الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب "كولسيوم" في مدريد.

ويغيب لامين يامال جناح برشلونة عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جواو كانسيلو ظهير برشلونة بعد خروجه مصابا أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيدر ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - ألفارو كورتس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - توماس موريرا.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني باردجي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة ويبتعد الفريق عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي بالمركز السادس برصيد 44 نقطة.