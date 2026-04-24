الدوري المصري سيدات - مسار والأهلي ينتصران ويواصلان المنافسة على اللقب
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 19:21
كتب : FilGoal
انتصر مسار والأهلي في الجولة 28 من الدوري المصري سيدات وواصلا المنافسة على اللقب.
وفاز مسار بنتيجة 5-0 على الطيران فيما حقق الأهلي فوزا خارج ملعبه بنتيجة 2-1.
ويتصدر مسار الترتيب برصيد 80 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.
وخسر الزمالك من المقاولون العرب بنتيجة 1-0، وظل الأبيض سابعا برصيد 40 نقطة فيما ارتقى المقاولون للمركز الثامن بنفس الرصيد.
وحقق المصري الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-1 وظل الفريق البورسعيدي في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، فيما ظل بيراميدز في المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة.
وانتصر زد بنتيجة 5-1 على أس إيه كيه، واكتسح بالم هيلز خصمه اتحاد بسيون بنتيجة 8-0.
وأخيرا فاز وادي دجلة على البنك الأهلي بنتيجة 4-1.
وافتتح رع الجولة أمس الخميس بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0.