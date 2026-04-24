مؤتمر لاعب ماتشيدا: نريد العودة لليابان أبطالا لآسيا.. وأهلي جدة صاحب خبرة

شدد شوتا فوجيو لاعب ماتشيدا الياباني على أن فريقه يسعى للعودة إلى بلاده كأبطال لآسيا.

ويستعد ماتشيدا لمواجهة منافسه أهلي جدة السعودي في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة السبت المقبل.

وقال اللاعب الياباني خلال المؤتمر الصحفي: "نحن هنا من أجل الفوز والتتويج، نعتقد أن لدينا فرصة جيدة، نريد العودة إلى اليابان أبطالا لآسيا".

وأضاف "مستعدون بشكل جيد إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، نسعى للانتصار بأي طريقة".

وأتم "نحترم لاعبين مثل رياض محرز وفرانك كيسيه أصحاب خبرات كبيرة، لكن علينا أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا".

وتأهل ماتشيدا إلى النهائي بعد الفوز على شباب أهلي دبي الإماراتي بهدف دون رد في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر انتصر حامل اللقب على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.