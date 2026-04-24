مؤتمر لاعب ماتشيدا: نريد العودة لليابان أبطالا لآسيا.. وأهلي جدة صاحب خبرة

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

شوتا فوجيو - ماتشيدا

شدد شوتا فوجيو لاعب ماتشيدا الياباني على أن فريقه يسعى للعودة إلى بلاده كأبطال لآسيا.

ويستعد ماتشيدا لمواجهة منافسه أهلي جدة السعودي في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة السبت المقبل.

وقال اللاعب الياباني خلال المؤتمر الصحفي: "نحن هنا من أجل الفوز والتتويج، نعتقد أن لدينا فرصة جيدة، نريد العودة إلى اليابان أبطالا لآسيا".

مؤتمر مدرب ماتشيدا: حصلنا على يوم راحة أقل من أهلي جدة ولكن مدرب أهلي جدة: سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بأبطال آسيا للمرة الثانية تواليا شباب الأهلي الإماراتي يرفض مغادرة جدة أملا في إعادة نصف نهائي أبطال آسيا مؤتمر محرز: لم أتوقع الوصول إلى ما أنا عليه.. وها النهائي يعني لي الكثير

وأضاف "مستعدون بشكل جيد إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، نسعى للانتصار بأي طريقة".

وأتم "نحترم لاعبين مثل رياض محرز وفرانك كيسيه أصحاب خبرات كبيرة، لكن علينا أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا".

وتأهل ماتشيدا إلى النهائي بعد الفوز على شباب أهلي دبي الإماراتي بهدف دون رد في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر انتصر حامل اللقب على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى مدرب ماتشيدا: هدف أهلي جدة كان في توقيت صعب.. ولم نستغل الفرص جوائز أبطال آسيا للنخبة - كيسيه أفضل لاعب.. ومهاجم السد هداف البطولة يايسله: طرد هوساوي صحيح.. وتتويج دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخي انتهى الدرس الياباني.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي انتهت في نهائي آسيا للنخبة- أهلي جدة (1)-(0) ماتشيدا.. اللقب سعودي
زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم 13 دقيقة | الوطن العربي
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 49 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 3 ساعة | منتخب مصر
