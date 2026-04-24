مؤتمر محرز: لم أتوقع الوصول إلى ما أنا عليه.. وها النهائي يعني لي الكثير

شدد الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة على أهمية مباراة فريقه المرتقبة ضد ماتشيدا زيليفا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رياض محرز في مؤتمر صحفي: "تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مرة أخرى يعني لي الكثير. كل نهائي يحمل قيمة خاصة، والوجود مع هذا النادي (أهلي جدة)في هذه المرحلة أمر مدهش".

وأضاف "رحلتي كانت رائعة، ولم أتوقع الوصول إلى ما أنا عليه اليوم، لكنني فخور بما حققته مع الأندية التي لعبت لها، وهذه المواجهة تمثل محطة مهمة في مسيرتي، وما زال أمامنا الكثير لتحقيقه".

وتابع "نتطلع لمواجهة الغد وتحقيق اللقب. لدينا الكثير من الأمل هذا الموسم، ونرغب في تحقيق كل شيء، وصلنا إلى النهائي وهدفنا واضح وهو التتويج، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

وأتم تصريحاته "الخبرة التي اكتسبناها من الموسم الماضي ستجعلنا أكثر هدوءاً في هذا النهائي، نحن نستحق الوجود هنا بنسبة 100%، ونتوقع مواجهة صعبة لكننا مستعدون لها".

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكاس القطرية.