مؤتمر مدرب ماتشيدا: حصلنا على يوم راحة أقل من أهلي جدة ولكن

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

جو كورودا - ماتشيدا

أوضح جو كورودا المدير الفني لماتشيدا الياباني أن فريقه لا يملك أي عذر لحصوله على يوم راحة أقل من أهلي جدة.

ويستعد ماتشيدا لمواجهة منافسه أهلي جدة السعودي في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة السبت المقبل.

وقال المدرب الياباني خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى النهائي ونتطلع بحماس لهذه المواجهة، الأهم بالنسبة لي أن نقدم مستوانا ونلعب بطريقتنا".

وأضاف "حصلنا على يوم راحة أقل من أهلي جدة، لكن لا توجد أي أعذار وسنقدم كل ما لدينا".

وأكمل "أنباء إعادة مباراة نصف النهائي لم تؤثر علينا ولم نتطرق لهذا الأمر داخل الفريق، الحكم اتخذ قراراته وفق قوانين اللعبة، علينا التركيز فقط على كرة القدم".

وتابع "سنواجه فريقا قويا ولديه لاعبين مميزين أصحاب خبرة وندرك قدراتهم، لكن نثق في أسلوبنا وما نقدمه داخل الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نلعب كثيرا في الشرق الأوسط، لكن التجربة كانت مفيدة، يوجد زخم كبير هنا وجماهير غفيرة وسيحفزنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وتأهل ماتشيدا إلى النهائي بعد الفوز على شباب أهلي دبي الإماراتي بهدف دون رد في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر انتصر حامل اللقب على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

أهلي جدة دوري أبطال آسيا للنخبة ماتشيدا جو كورودا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
/articles/527895/مؤتمر-مدرب-ماتشيدا-حصلنا-على-يوم-راحة-أقل-من-أهلي-جدة-ولكن