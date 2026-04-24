مدرب أهلي جدة: سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بأبطال آسيا للمرة الثانية تواليا

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - أهلي جدة

شدد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على جاهزية فريقه لمواجهة ماتشيدا زيليفا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب أهلي جدة أمام ماتشيدا مساء السبت ضمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في مؤتمر مباراة نهائي أبطال آسيا للنخبة: "نخوض نهائيا جديدا في جدة، ونحن مستعدون تماماً لمواجهة الغد، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا والفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف "ماتشيدا الياباني فريق منظم للغاية ويلعب بشكل جيد، ويملك صلابة دفاعية واضحة، وهذا طبيعي لفريق بلغ النهائي".

وأتم تصريحاته "يجب أن نكون حاضرين ذهنيا في كل لحظة، وأن نلعب بتنظيم عال دفاعيا وهجوميا، فهذا ما نسعى لإثباته في المباراة".

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكاس القطرية.

