انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة اليد.

وحسم الأهلي لقب الدوري قبل جولتين متفوقا على الزمالك.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً ومذاعة عبر أون سبورت ماكس.

نهاية اللقاء بفوز الأهلي 31-22

ق 55: 27-20 للأهلي

ق 40: 19-16 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 16-13 للأهلي

ق 18: 13-8 للأهلي

ق 10: 8-4 للأهلي

ق 3: 3-1 للأهلي

بداية اللقاء

كرة يد الأهلي كرة يد كرة يد الزمالك الدوري المصري لكرة اليد
