بعد شهرين من الواقعة.. يويفا يعلن إيقاف بريستياني 6 مباريات

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - بريستياني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف الأرجنتيني جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا 6 مباريات بسبب ما بدر منه ضد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا.

ونشبت أزمة في مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في ملحق الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير الماضي.

وعوقب اللاعب بالإيقاف "بسبب سلوك تمييزي معادي للمثلية" وفقا لبيان يويفا، ويطبق القرار سواء مع النادي أو المنتخب.

بريستياني: تعرضت لعقوبة دون أدلة بسبب فينيسيوس قائمة الأرجنتين - انضمام سداسي أتلتيكو مدريد وتواجد بريستياني لمواجهة جواتيمالا مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني

وأشار القرار إلى أن الأرجنتيني سيعاقب بالإيقاف لـ 3 مباريات مع إيقاف التنفيذ في الـ 3 المتبقية خلال العامين المقبلين.

وشمل الإيقاف مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا من دوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها اللاعب، وبالتالي سيغيب عن مباراتين مقبلتين مع بنفيكا.

وفي حال كرر اللاعب سلوكا مشابها خلال العامين المقبلين سيتم تطبيق عقوبة الـ 3 مباريات حينها.

وأوضح يويفا أن القرار سيتم إرساله إلى فيفا ليصبح الإيقاف دوليا وليس قاريا فقط.

ماذا حدث؟

خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا على ملعب الأخير، سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وغاب بريستياني عن مباراة العودة أمام ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي للتفاصيل من هنا.

وحقق ريال مدريد الانتصار ذهابا وإيابا على بنفيكا في مباراتي الملحق المؤهل لـ دور الـ16 بنتيجة 3-1.

نرشح لكم
كامافينجا يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات "عودة المنحوسة".. برشلونة ودوري أبطال أوروبا حب من طرف واحد كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد هاري كين: أوليسي أفضل جناح في العالم
أخر الأخبار
وصل للهدف الـ 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث 5 ساعة | الدوري المصري
هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يفوز على شباب أوراس باتنة ويتأهل لنهائي كأس الجزائر 6 ساعة | الكرة الإفريقية
بقيادة جوميز.. الفتح يعبر الخليج ويوقف نزيف النقاط بالدوري السعودي 6 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - "منع ضم لاعبين أجانب".. الاتحاد يعلن تعديلات على القيد ولوائح المسابقات 6 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
