بعد شهرين من الواقعة.. يويفا يعلن إيقاف بريستياني 6 مباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف الأرجنتيني جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا 6 مباريات بسبب ما بدر منه ضد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا.

ونشبت أزمة في مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في ملحق الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير الماضي.

وعوقب اللاعب بالإيقاف "بسبب سلوك تمييزي معادي للمثلية" وفقا لبيان يويفا، ويطبق القرار سواء مع النادي أو المنتخب.

وأشار القرار إلى أن الأرجنتيني سيعاقب بالإيقاف لـ 3 مباريات مع إيقاف التنفيذ في الـ 3 المتبقية خلال العامين المقبلين.

وشمل الإيقاف مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا من دوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها اللاعب، وبالتالي سيغيب عن مباراتين مقبلتين مع بنفيكا.

وفي حال كرر اللاعب سلوكا مشابها خلال العامين المقبلين سيتم تطبيق عقوبة الـ 3 مباريات حينها.

وأوضح يويفا أن القرار سيتم إرساله إلى فيفا ليصبح الإيقاف دوليا وليس قاريا فقط.

ماذا حدث؟

خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا على ملعب الأخير، سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا.

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وغاب بريستياني عن مباراة العودة أمام ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي.

وحقق ريال مدريد الانتصار ذهابا وإيابا على بنفيكا في مباراتي الملحق المؤهل لـ دور الـ16 بنتيجة 3-1.