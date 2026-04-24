كرة طائرة – الأهلي يحقق فوزه الثاني على حساب بنك العدالة الكيني

حقق فريق الطائرة لـ الأهلي الفوز على بنك العدالة الكيني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم 25-19 في الشوط الثاني.

وحسم الأهلي اللقاء بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز فريق الكاميرون الرياضي الكاميروني، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كل من: الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.