كرة طائرة – الأهلي يحقق فوزه الثاني على حساب بنك العدالة الكيني

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

حقق فريق الطائرة لـ الأهلي الفوز على بنك العدالة الكيني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم 25-19 في الشوط الثاني.

وحسم الأهلي اللقاء بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز فريق الكاميرون الرياضي الكاميروني، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كل من: الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ 11 ويتأهلن لمونديال الأندية انتهت نهائي إفريقيا للطائرة - الأهلي (25) 3-1 (16) البنك التجاري الكيني.. اللقب يكتسي باللون الأحمر كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت طائرة - زينة العلمي: واجهنا ضغوطات أمام قرطاج.. وجمهور الأهلي سر ظهورنا بشكل أفضل كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات
