يونايتد استشهد بحالتين.. الاتحاد الإنجليزي يرفض الاستئناف ضد إيقاف مارتينيز 3 مباريات

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 16:06

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - كالفيرت لوين

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استئناف مانشستر يونايتد على إيقاف مدافع الفريق ليساندرو مارتينيز.

وتلقى مارتينيز بطاقة حمراء خلال مواجهة ليدز بعد شد شعر دويمينيك كالفيرت-لوين مهاجم الفريق المنافس.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف مارتينيز 3 مباريات بسبب السلوك العنيف.

آس: مورينيو منفتح على تدريب ريال مدريد ولكن روما يضع حدا للخلاف ويعلن رحيل رانييري وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة أمام ليدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم مانشستر يونايتد بالطعن ضد طرد مارتينيز معتبرين أن عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات كانت مفرطة.

واستشهد يونايتد بحادثتين الأولى لتدخل كالفيرت لوين على المدافع ليني يورو قبل هدف ليدز الأول.

كما استشهد النادي الإنجليزي بحادث كيني تيتي لاعب فولام، وأنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي في فبراير الماضي والتي لم يعاقب عليها.

ويغيب مارتينيز عن مباراتي برينتفورد على ملعب أولد ترافورد يوم الإثنين، وكذلك يغيب عن مواجهة ليفربول يوم 3 مايو المقبل، بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي السابقة.

مؤتمر جلاسنر: الفوز أمام ليفربول 4 مرات في موسم واحد شيء فريد من نوعه مؤتمر سلوت: الطبيعي لـ صلاح هو تسجيل الأهداف.. ولم نفز أمام بالاس هذا الموسم مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي رودري: تحقيق لقب الدوري رغم المعاناة له متعة خاصة ذا أثلتيك: إنزو يدخل خيارات مانشستر سيتي لتعويض رحيل برناردو سيلفا هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث
تقرير: سعر تذكرة نهائي كأس العالم 2026 يصل لأكثر من مليوني دولار 4 دقيقة | في المونديال
مؤتمر جلاسنر: الفوز أمام ليفربول 4 مرات في موسم واحد شيء فريد من نوعه 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جراحة ناجحة لـ قطة وموعد عودته لتدريبات بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
آس: مورينيو منفتح على تدريب ريال مدريد ولكن 47 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - عودة أسينسيو وغياب سيبايوس وتشواميني أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
روما يضع حدا للخلاف ويعلن رحيل رانييري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي
