يونايتد استشهد بحالتين.. الاتحاد الإنجليزي يرفض الاستئناف ضد إيقاف مارتينيز 3 مباريات

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استئناف مانشستر يونايتد على إيقاف مدافع الفريق ليساندرو مارتينيز.

وتلقى مارتينيز بطاقة حمراء خلال مواجهة ليدز بعد شد شعر دويمينيك كالفيرت-لوين مهاجم الفريق المنافس.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف مارتينيز 3 مباريات بسبب السلوك العنيف.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة أمام ليدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم مانشستر يونايتد بالطعن ضد طرد مارتينيز معتبرين أن عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات كانت مفرطة.

واستشهد يونايتد بحادثتين الأولى لتدخل كالفيرت لوين على المدافع ليني يورو قبل هدف ليدز الأول.

كما استشهد النادي الإنجليزي بحادث كيني تيتي لاعب فولام، وأنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي في فبراير الماضي والتي لم يعاقب عليها.

ويغيب مارتينيز عن مباراتي برينتفورد على ملعب أولد ترافورد يوم الإثنين، وكذلك يغيب عن مواجهة ليفربول يوم 3 مايو المقبل، بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي السابقة.