آس: مورينيو منفتح على تدريب ريال مدريد ولكن

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يبدي جوزيه مورينيو انفتاحا على تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن البرتغالي مورينيو منفتح لفكرة تدريب ريال مدريد لكنه يركز على مشواره مع بنفيكا والتحضير للموسم المقبل، ومكالمة من ريال مدريد ربما تغير كل شيء.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي يمتلك شرطا جزائيا مع بنفيكا يُفعّل بعد 10 أيام من آخر مباراة يخوض الفريق في الموسم.

وستكون آخر مباراة له مع بنفيكا هذا الموسم يوم 16-17 مايو المقبل، ما يعني أن ريال مدريد سيكون لديه مدة 10 أيام بعد آخر مباراة لبنفيكا في الموسم للحصول على خدمات البرتغالي دون دفع شرط جزائي للنادي.

ويمتلك مورينيو عقدا ممتدا مع بنفيكا لنهاية الموسم المقبل، ووفقا للمقربين منه فإنه يعمل مع النادي على خطة الموسم المقبل.

وكشف التقرير أن روي كوستا رئيس النادي البرتغالي لا ينوى تقديم عرض لمورينيو لتجديد عقده.

وسابقا صرح جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة سبورتنج لشبونة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه: "ربما كل ما يقال عن اهتمام أندية أخرى بي ليس صحيحا".

وعن مستقبله مع بنفيكا قال: "لا يمكنني أن أؤكد بقائي، الأمر لا يعتمد علىّ وحدي، في كرة القدم، لا أحد يمكنه ضمان مستقبله".

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جوزيه مورينيو الموسم المقبل ليأتي خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي للميرينجي.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 69 نقطة وعلى بعد نقتطين من سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وخاض بنفيكا الموسم الحالي في 50 مباراة حقق الانتصار في 29 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتعرض لـ10 هزائم.

ويعد بنفيكا الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يتعرض للهزيمة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

