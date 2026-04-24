روما يضع حدا للخلاف ويعلن رحيل رانييري

أعلن نادي روما الإيطالي انتهاء علاقته مع كلاوديو رانييري الذي كان يعمل مستشارا للنادي.

وكشف روما في بيان رسمي اليوم "يود النادي أن يشكر كلاوديو على مساهمته الكبيرة في روما، لقد قاد الفريق خلال فترة صعبة للغاية، وسنظل ممتنين لجهوده."

وأكمل روما "بالنظر إلى المستقبل، فإن وجهتنا واضحة. النادي يسير بقيادة قوية ورؤية واضحة، وسيظل دائماً في المقدمة."

وأتم بيان ذئاب العاصمة الإيطالية "لدينا ثقة كاملة في المسار الذي ينتظرنا تحت الإشراف الفني لجيان بييرو جاسبيريني، بهدف مشترك هو النمو والتحسين وتحقيق نتائج جديرة بتاريخنا."

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد حدة الخلاف بين رانييري وجاسبيريني مدرب الفريق، ووصلت إلى حد تجاهل بعضهما في المران

رانييري صرح قبل مباراة روما وبيزا "عندما كنا نريد تعيين مدربا للفريق، ذكرت 5 أو 6 مدربين، هناك 3 مدربين رفضوا تدريب روما، والنادي اختار جاسبريني، تحدثت معه لأنني أعرفه جيدا، اخترناه بسبب ما حققه مع أتالانتا".

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن رانييري غاضب من تلك التصريحات.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة.

ويستعد روما لمواجهة بولونيا الساعة مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وودع روما الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام بولونيا في دور الـ 16بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.