كولومبوس كرو يعلن إجراء وسام أبو علي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، إجراء وسام أبو علي مهاجم الفريق لجراحة ناجحة في الركبة.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي "خضع وسام أبو علي لعملية جراحية ناجحة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي الممزق والغضروف الهلالي."

وأضاف "أُجريت العملية في مستشفى ريفرسايد ميثوديست التابع لشبكة أوهايو هيلث."

وأوضح النادي أن وسام أبو علي سيغيب عن بقية موسم 2026.

وتعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة عندما سقط باكيا في الدقيقة 30 ليتم استبداله اضطراريا فيما بعد.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما رفع أورلاندو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويمتلك وسام أبو علي 5 أهدافه في رصيده بالدوري الأمريكي هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.