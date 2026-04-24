خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 12:48
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة الرابعة من المرحلة النهاية للمنافسة على اللقب من الدوري المصري.
وستقام مباريات الجولة يوم الإثنين 27 إبريل.
وجاءت مباريات الجولة الرابعة كالتالي:
الإثنين 27 إبريل
سموحة أمام المصري.. على استاد السويس الساعة الخامسة مساءً
الزمالك أمام إنبي.. على استاد القاهرة الساعة الخامسة مساءً
بيراميدز أمام الأهلي.. على استاد الدفاع الجوي الساعة الثامنة مساءً
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يلاحقه بيراميدز والأهلي على الترتيب، ولكل منهما 44 نقطة.
