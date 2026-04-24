مؤتمر سلوت: الطبيعي لـ صلاح هو تسجيل الأهداف.. ولم نفز أمام بالاس هذ الموسم

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول، غياب جيورجي ماماردشفيلي، وأليسون بيكر حارسي مرمى الفريق، عن مواجهة كريستال بالاس.

ويستضيف ليفربول منافسه كريستال بالاس في تمام الخامسة مساء السبت ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جيورجي مامارداشفيلي لن يكون متاحا في الأسابيع المقبلة، وأليسون قريب من العودة، وفريدي وودمان لائق لخوض المباراة."

وتحدث عن جدوى التعاقد مع حارس ثالث ذو خبرة "هناك سبب وراء تعاقدنا مع حارس ثالث ذي خبرة، عادة لا تحتاج إليه كثيراً، ولكن قد تحدث مواقف إذا أصيب أحد حراس المرمى وتم إيقاف الآخر، هذا يبدو منطقياً أكثر من إصابة حارسي مرمى."

وأضاف "فريدي وودمان إلى جانب كونه حارس مرمى جيدًا، وهو ما أثبته. عندما كان صغيرًا، فاز ببطولة أوروبا مع منتخب تحت 17 عامًا، وفاز بكأس العالم مع منتخب تحت 20 عامًا، فلديه الخبرة الكافية للعب في الدوري الإنجليزي، وإلى جانب ذلك، فهو رجل طيب للغاية ويضفي جواً من المرح على غرفة الملابس."

وضم ليفربول في يونيو 2025 الحارس الإنجليزي فريدي وودمان صاحب الـ 28 عامًا في صفقة انتقال حر قادمًا من بريستون نورث إند.

كما أعلن سلوت "جو جوميز عاد إلى الفريق وهذا أمر إيجابي، وواتارو إندو يحرز تقدما جيدا وبدأ في ممارسة تمارين التأهيل وآمل أن يتمكن من المشاركة قبل نهاية الموسم."

وبسؤاله عن مستوى محمد صلاح، رد سلوت "أولا وقبل كل شيء إذا نظرنا إلى نجاح الموسم الماضي سنجد أننا امتلكنا العديد من المهاجمين وسجلنا الكثير من الأهداف."

وأكمل "هناك انخفاض في خلق الفرص ولكن ليس لدرجة أننا لم نعد نسجل الكثير من الأهداف."

وتابع "مع صلاح، قلت مرات عديدة أن هناك دائما أجزاء في الموسم حين تأتي إليك الكرة لا يتعين عليك القيام بأي شيء صعب وتسجيل هدف، في بعض الأحيان نخلق الفرص ولكن لا ننجح، ولكن الطبيعي لصلاح هو تسجيل الأهداف."

وفي حالة مشاركة صلاح أساسيا وتسجيله أمام كريستال بالاس يوم السبت سيكون أكبر لاعب يشارك أساسيا ويسجل في 4 مباريات متتالية في هذا العمر 33 عاماً و314 منذ كرستيانو رونالدو.

كان رونالدو آخر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2022، وكان عمره آنذاك 37 عامًا و86 يومًا.

صلاح شارك أساسيا وسجل أمام ولفرهامبتون وفولام وإيفرتون.

ولم يتمكن ليفربول من الفوز أمام كريستال بالاس آخر 4 مباريات.

ويعود آخر فوز لليفربول كان في الدور الأول الموسم الماضي بهدف نظيف سجله الراحل ديوجو جوتا.

وفاز كريستال بالاس في كأس الرابطة 3-0، والدور الأول بالدوري 2-1، ودرع المجتمع بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وتعادلا في آخر مباراة بالدوري الموسم الماضي 1-1.

وعن ذلك قال سلوت "لعبنا ضد كريستال بالاس 3 مرات هذا الموسم، ولم نتمكن من الفوز عليهم في أي منها."

وأضاف "لديهم فريق جيد، لقد كان لديهم فريق جيد بالفعل قبل عامين أو ثلاثة أعوام، ولديهم مدرب جيد جداً قادر على إضفاء الكثير من الانضباط على هذا الفريق، ومن الصعب حقاً خلق فرص ضدهم."

وعدد مميزاتهم "يتميزون بأسلوب هجومي مباشر للغاية، أعتقد أنهم استقبلوا أقل عدد من الأهداف بعد آرسنال. وهذا يدل على الكثير."

ويمتلك كريستال بالاس ثالث أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي بعد أرسنال ومانشستر سيتي.

واستقبل بالاس 36 هدفا، بعد أرسنال 26، ومانشستر سيتي 29.

وردا على الاستعدادا للموسم المقبل، قال سلوت "أركز بشكل أساسي على المدى القصير وهذا يعني مواجهة كريستال بالاس غدا، بالطبع هناك نقاشات جارية حول الموسم المقبل، لكن يجب أن يظل تركيزي الكامل منصباً على هذا الموسم لأن الفوارق ضئيلة، نتيجة أو نتيجتان قد تُحدثان فرقاً كبيراً."

كما رد على موقفه من احتجاجات الجماهير على أسعار التذاكر "في عالم كرة القدم هناك خلافات، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أنه قبل أسبوعين، خلال مباراة فولام، شعرنا بدعم كامل من جميع المشجعين، حتى عندما يحتجون بهذه الطريقة، يظلون موجودين لدعم الفريق."

وأتم حديثه عن إيزاك "كان من شأن فترة إعداد ممتازة قبل الموسم معنا أن تُهيئه بشكل مثالي للموسم. وإذا قدم أداءً جيدًا في كأس العالم حيث سيلعب عددًا كبيرًا من المباريات، فسيكون ذلك مفيدًا للغاية. أنا سعيد بعودته، وأعتقد أننا نلمس تحسنًا في مستواه خلال المباريات التي يخوضها."

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 13 برصيد43 نقطة.