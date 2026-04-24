مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 10:34
كتب : FilGoal
تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في مجموعة الهبوط بالدوري المصري.
كما تنطلق الجولة الـ 34 في الدوري الإنجليزي بمواجهة سندرلاند أمام نوتنجهام فورست.
وكذلك يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في الدوري الإسباني.
الدوري المصري
البنك الأهلي × زد.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت
فاركو × الجونة.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس
الإسماعيلي × مودرن سبورت.. الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت
طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس
الدوري الإنجليزي
سندرلاند × نوتنجهام فورست.. الساعة 10 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 2
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × ريال مدريد.. الساعة 10 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 1
دوري اليد
الأهلي × الزمالك.. الساعة 6 مساءً عبر قناة أون سبورت بلس