في الثواني الأخيرة.. شتوتجارت يخطف انتصارا مثيرا أمام فرايبورج ويتأهل نهائي كأس ألمانيا

الخميس، 23 أبريل 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

تأهل شتوتجارت لنهائي كأس ألمانيا بعدما حقق الفوز أمام فرايبورج بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في النهائي.

وسجل ثنائية شتوتجارت كل من: دينيز أونداف، وتياجو توماس، فيما سجل هدف فرايبورج الوحيد ماكسيميليانو أيجيستين.

ويضرب شتوتجارت موعدا مع بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا على الملعب الأولمبي ببرلين.

تقدم فرايبورج أولا عن طريق أيجيستين بعد متابعة رأسية مميزة من ماتياس جيتنر لتسكن شباك شتوتجارت في الدقيقة 28.

وسجل أنجيلو شتيلر هدف التعادل في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية لكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وأحرز دينيز أونداف التعادل بتسديدة رائعة على يمين حارس مرمى فرايبورج بعد تمريرة مميزة من الدولي المغرب بلال الخانوس قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين لحسم التأهل.

وسجل تياجو توماس هدف الانتصار لشتوتجارت قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة بلمسة رائعة بكعب القدم سكنت الشباك ليحقق شتوتجارت انتصارا مثيرا.

ليواجه شتوتجارت بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا والمقرر إقامته السبت 23 مايو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين.

