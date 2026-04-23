في الثواني الأخيرة.. شتوتجارت يخطف انتصارا مثيرا أمام فرايبورج ويتأهل نهائي كأس ألمانيا

تأهل شتوتجارت لنهائي كأس ألمانيا بعدما حقق الفوز أمام فرايبورج بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في النهائي.

وسجل ثنائية شتوتجارت كل من: دينيز أونداف، وتياجو توماس، فيما سجل هدف فرايبورج الوحيد ماكسيميليانو أيجيستين.

تقدم فرايبورج أولا عن طريق أيجيستين بعد متابعة رأسية مميزة من ماتياس جيتنر لتسكن شباك شتوتجارت في الدقيقة 28.

وسجل أنجيلو شتيلر هدف التعادل في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية لكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وأحرز دينيز أونداف التعادل بتسديدة رائعة على يمين حارس مرمى فرايبورج بعد تمريرة مميزة من الدولي المغرب بلال الخانوس قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين لحسم التأهل.

وسجل تياجو توماس هدف الانتصار لشتوتجارت قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة بلمسة رائعة بكعب القدم سكنت الشباك ليحقق شتوتجارت انتصارا مثيرا.

ليواجه شتوتجارت بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا والمقرر إقامته السبت 23 مايو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين.