قبل مواجهة إنبي.. الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الجمعة

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، منح لاعبيه راحة عقب مواجهة بيراميدز.

وحقق الزمالك فوزًا صعبا على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة البطولة، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن قرار الجهاز الفني للزمالك بمنح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة.

ويستأنف الزمالك بدءًا من يوم السبت، تدريباته على استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة مبتعدا عن ملاحقيه بيراميدز والأهلي ولكل منهما 44 نقطة.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات أمام إنبي، والأهلي، وسموحة، قبل ختام الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويغيب عن الزمالك أمام إنبي محمد إساعيل نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء.

فيما لم يتم الكشف بعد عن موقف محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة قبل مواجهة بيراميدز.