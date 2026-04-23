مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير

الخميس، 23 أبريل 2026 - 23:17

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال

رفض معتمد جمال مدرب الزمالك، اعتبار فريقه بطلا لمسابقة الدوري.

وحقق الزمالك فوزًا صعبا على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة البطولة.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أعلم صعوبة مباراة بيراميدز.. الفوز يقرب الزمالك خطوة من الفوز بلقب الدوري، ولكن أرفض من يردد أن الدوري بات للزمالك."

وأضاف "لدينا مباراة صعبة أمام إنبي بعد 3 أيام، وسنركز في اللقاء المقبل قبل خوض مواجهة القمة."

ويلتقي الزمالك أمام إنبي يوم الإثنين المقبل الساعة الخامسة مساءً في الجولة الرابعة لحساب مجموعة البطولة.

وتابع مدرب الزمالك "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول ولا أجد كلمات كافية لتقديم الشكر للجماهير، ونسعى لإسعاد الجماهير وحصد لقب الدوري."

وأكمل "لاعبو الزمالك يستطيعون الفصل بين الفرحة بالانتصارات وبين المباريات التالية."

وعن مباراة بيراميدز قال "قمت بتقسيم المباراة على مراحل من أجل تحقيق الهدف المطلوب."

وأردف "نحترم جميع المنافسين في مجموعة المنافسة على البطولة."

وأتم "محمود بنتايك يعاني من إصابة في العضلة الضامة وسيتم تقييم حالته لتحديد موقفه من المباراة المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية."

وغاب بنتايك عن مباراة بيراميدز بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة مبتعدا عن ملاحقيه بيراميدز والأهلي ولكل منهما 44 نقطة.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات أمام إنبي، والأهلي، وسموحة، قبل ختام الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير 3 ساعة | الدوري المصري
