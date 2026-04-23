كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة

أعلن نادي الزمالك طبيعة إصابة المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر نادي الزمالك.

وغاب بنتايك عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وكشف الزمالك عن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة.

وأعلن الزمالك خضوع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب له.

وكشف FilGoal.com قبل انطلاق المباراة عن سبب غياب بنتايك عن المباراة نتيجة إصابته بشد في العضلة الضامة.

وبدأ أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر في اللقاء بدلا من الدولي المغربي.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الدقيقة 84 من المباراة.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما ظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويلاحقهما سيراميكا كليوباترا بـ 43 نقطة.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.