كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

بنتايك - الزمالك ضد زد

أعلن نادي الزمالك طبيعة إصابة المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر نادي الزمالك.

وغاب بنتايك عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وكشف الزمالك عن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة.

عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم بيزيرا يقود الزمالك للابتعاد بصدارة الدوري المصري بفوز قاتل أمام بيراميدز الزمالك يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

وأعلن الزمالك خضوع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب له.

وكشف FilGoal.com قبل انطلاق المباراة عن سبب غياب بنتايك عن المباراة نتيجة إصابته بشد في العضلة الضامة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وبدأ أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر في اللقاء بدلا من الدولي المغربي.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الدقيقة 84 من المباراة.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما ظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويلاحقهما سيراميكا كليوباترا بـ 43 نقطة.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.

الزمالك محمود بنتايك
قبل مواجهة إنبي.. الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الجمعة مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة
خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
في الثواني الأخيرة.. شتوتجارت يخطف انتصارا مثيرا أمام فرايبورج ويتأهل نهائي كأس ألمانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة إنبي.. الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الجمعة 2 ساعة | الدوري المصري
ربيعة يشارك في فوز العين أمام البطائح والابتعاد بصدارة الدوري الإماراتي 2 ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا 3 ساعة | كرة طائرة
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير 3 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
