في الجول يكشف سبب غياب بنتايك عن لقاء بيراميدز

يغيب محمود بنتايك لاعب الزمالك عن مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

وبدأ أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر في اللقاء بدلا من الدولي المغربي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد القاهرة في قمة الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بنتايك أصيب في العضلة الضامة وعقب اللقاء سيتم تحديد مدة غيابه.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.

ويعود فتوح لمركز الظهير الأيسر مجددا بعدما شارك في اللقاءات الأخيرة تحت قيادة معتمد جمال في مركز خط الوسط.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة ويليه سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.