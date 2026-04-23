بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 23:04

كتب : محمد جمال

إصابة أحمد عاطف قطة - بيراميدز - الزمالك

أعلن نادي بيراميدز تفاصيل أحمد عاطف "قطة" خلال مباراة الفريق ضد الزمالك.

وخسر بيراميدز بنتيجة 1-0 أمام الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب في استاد القاهرة.

وتعرض قطة للإصابة في وجهه بعدما اصطدم بزميله فيستون ماييلي في الدقيقة 52.

وخرج اللاعب من أرض الملعب ونُقل للمستشفى مباشرة خلال اللقاء وعوضه يوسف إبراهيم "أوباما".

وأوضح النادي أن قطة تعرض للإصابة بكسر في الأنف وحاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة سيخضع لها غدا الجمعة بإحدى المستشفيات.

صاحب الـ 23 عاما خاض هذا الموسم مع بيراميدز 36 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 2.

يذكر أن اللقاء شهد أيضا إصابة أسامة جلال بشكل مبكر بعد مرور أقل من 15 دقيقة على انطلاق المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل 27 أبريل في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 49 نقطة ابتعد بها في الصدارة فيما توقف رصيد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبالتساوي مع الأهلي.

الأهلي الزمالك بيراميدز أحمد عاطف قطة
